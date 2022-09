Mamma mia – Roma (Di domenica 11 settembre 2022) L’Oste della Bon’Ora Via Pacini, 31– 00198 – Roma Tel. 06/85351995 Sito Internet: www.Mammamiaristorante.it Tipologia: tradizionale / carne Prezzi: antipasti 7/14€, primi 12/22€, secondi 18/28€, dolci 6/9€ Chiusura: Mai OFFERTA Quest’anno purtroppo ci troviamo a dover rivedere a ribasso il voto di questo rinomato ristorante dei Parioli che, nonostante il buon lavoro di selezione sugli ingredienti, sconta alcune pecche nelle preparazioni e un servizio inadeguato. Che sia la carne la specialità del locale è ben evidente sia dal menù sia dalla vetrina all’interno in cui sono ben esposti tagli importanti di chianina, angus o pregiato wagyu: l’abbiamo provata sotto forma di tagliata manzo al lardo e si è rivelata essere il piatto migliore del pranzo, cotta al punto giusto, saporita e succulenta servita con del purè dal sapore anonimo e anche un po’ ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 settembre 2022) L’Oste della Bon’Ora Via Pacini, 31– 00198 –Tel. 06/85351995 Sito Internet: www.miaristorante.it Tipologia: tradizionale / carne Prezzi: antipasti 7/14€, primi 12/22€, secondi 18/28€, dolci 6/9€ Chiusura: Mai OFFERTA Quest’anno purtroppo ci troviamo a dover rivedere a ribasso il voto di questo rinomato ristorante dei Parioli che, nonostante il buon lavoro di selezione sugli ingredienti, sconta alcune pecche nelle preparazioni e un servizio inadeguato. Che sia la carne la specialità del locale è ben evidente sia dal menù sia dalla vetrina all’interno in cui sono ben esposti tagli importanti di chianina, angus o pregiato wagyu: l’abbiamo provata sotto forma di tagliata manzo al lardo e si è rivelata essere il piatto migliore del pranzo, cotta al punto giusto, saporita e succulenta servita con del purè dal sapore anonimo e anche un po’ ...

rtl1025 : ???? 'Alla mia cara mamma, mentre inizia l'ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio sem… - multishow : ?? OH MAMMA MIA ?? @thisismaneskin #ManeskinNoMultishow #RockinRioNoMultishow - SkyArte : Oggi #ColinFirth spegne 62 candeline! Festeggiamo l'attore e produttore cinematografico, amato per i ruoli in «Il d… - c3sc44 : RT @lianellinaa: @c3sc44 mamma mia appena ti vedo a calci in culo ti prendo - passioneazzurro : @D10sAndrea Mamma Mia parole pesante ! -