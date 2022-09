Malore durante Cadice-Barcellona, il portiere lancia il defibrillatore in tribuna (Di domenica 11 settembre 2022) . E’ accaduto nell’ultimo turno di campionato della Liga. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Incredibile quanto accaduto durante Cadice-Barcellona dell’ultimo turno di campionato. Intono all’80’, lo stadio ha vissuto momenti di terrore a causa di un Malore accusato da un tifoso. Il gioco è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 11 settembre 2022) . E’ accaduto nell’ultimo turno di campionato della Liga. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Incredibile quanto accadutodell’ultimo turno di campionato. Intono all’80’, lo stadio ha vissuto momenti di terrore a causa di unaccusato da un tifoso. Il gioco è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

fremo03893514 : RT @11Giuliano: Altro Malore: Immersione con malore, sub in ospedale. BELGIRATE - 11-09-2022 -- Ha 45 anni ed è di nazionalità inglese il s… - 11Giuliano : Altro Malore: Immersione con malore, sub in ospedale. BELGIRATE - 11-09-2022 -- Ha 45 anni ed è di nazionalità ingl… - iReDiViVo_ : RT @SkyTG24: Malore durante immersione nel lago Maggiore, sub 45enne all'ospedale - lellinara : RT @SkyTG24: Malore durante immersione nel lago Maggiore, sub 45enne all'ospedale - SkyTG24 : Malore durante immersione nel lago Maggiore, sub 45enne all'ospedale -