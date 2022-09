Macron sente Putin su Zaporizhzhia. Agenzia atomica: ‘Urgente una zona di sicurezza, trattiamo’. Soldati di Kiev: ‘Noi al confine con Russia’ (Di domenica 11 settembre 2022) La situazione critica nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove è stato definitivamente spento il sesto e ultimo reattore rimasto attivo, continua a preoccupare le cancellerie europee. Così Emmanuel Macron torna a chiamare Vladimir Putin per parlare della situazione nell’impianto sotto il controllo dei militari di Mosca. A renderlo noto è il Cremlino, con Putin che ha posto l’accento sugli “attacchi regolari degli ucraini all’impianto”, denunciando anche l’uso di “armi occidentali contro le infrastrutture civili nel Donbass”. Il presidente russo ha dichiarato che le offensive di Kiev hanno colpito anche “gli stoccaggi di scorie radioattive” e questo potrebbe avere “conseguenze catastrofiche”. Da parte sua, fa sapere l’Eliseo, Macron ha chiesto al suo omologo di ritirare armi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) La situazione critica nella centrale nucleare di, dove è stato definitivamente spento il sesto e ultimo reattore rimasto attivo, continua a preoccupare le cancellerie europee. Così Emmanueltorna a chiamare Vladimirper parlare della situazione nell’impianto sotto il controllo dei militari di Mosca. A renderlo noto è il Cremlino, conche ha posto l’accento sugli “attacchi regolari degli ucraini all’impianto”, denunciando anche l’uso di “armi occidentali contro le infrastrutture civili nel Donbass”. Il presidente russo ha dichiarato che le offensive dihanno colpito anche “gli stoccaggi di scorie radioattive” e questo potrebbe avere “conseguenze catastrofiche”. Da parte sua, fa sapere l’Eliseo,ha chiesto al suo omologo di ritirare armi ...

infoitinterno : Zaporizhzhia, Macron sente Putin: “Serve un’azione comune, ma via le armi dalla centrale” - bizcommunityit : Zaporizhzhia, Macron sente Putin: “Serve un’azione comune, ma via le armi dalla centrale” - pizzofrasso : @Giusepp86310568 Ti ricordo che Macron e sholtz so andati a Mosca..pure il papa voleva incontrarlo .ma quello non c… - boxhiu : @Lorenzo_Borga_ @lapinna1 @SkyTG24 @simonespetia @snam Volevo di una cosa. Se posso. Tanto sto post è mio. Pensav… - ginopino009 : @ettamona @pietroraffa Come dice Macron, è finita l’epoca dell’abbondanza e la gente si sente più indifesa, si arra… -