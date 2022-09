Macron chiama Putin | “Via le armi da Zaporizhzhia” Soldati di Kiev | “Siamo alla frontiera con la Russia” Allarme aereo in tutta l’Ucraina | missili dal mar Nero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) I militari dicontinuano ad avanzare nella loro controffensiva a Est, i russi rispondono rafforzando la presenza a Kherson e bombardando le postazioni ucraine dal Mar, mentre a, dove è stato spento l’ultimo reattore della centrale nucleare, L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) chiede con urgenza la creazione di una zona di protezione per mettere fine ai raid sull’impianto e scongiurare i rischi di un disastro atomico. In Ucraina sono giorni di tensioni (anche tra alleati), offensive, controffensive e anche di riavvicinamenti diplomatici, come l’ultima telefonata tra Emmanuele Vladimir. L’avanzata ucraina – I maggiori sviluppi si registrano, come nei giorni passati, nell’Est, dove l’esercito di Volodymyr Zelensky continua a inanellare successi ...