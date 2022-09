Maria_Falsetta : @baxter017c Chi ha venduto e chi ha comprato! Ci sono dei controllori a riguardo!? Chi doveva controllare e non ha… - Gianni_Florence : @Resistenza1967 Ma non avevi comprato la legna tu? Non hai problemi, fumare fumi, ma chi ti ammazza ???????? - kappacodadilupo : Ma chi da bambino leggeva di nascosto Caballero, poi da ragazzo si è comprato il Fantic? #PeppaPig - TwiteerAccess : @GiuseppeConteIT Chi ha comprato gli F35? Sei ridicolo...! - UnderclassHeroF : Tra i giocatori che abbiamo comprato negli ultimi due anni chi vale secondo voi di più rispetto a prima? Ripaghere… -

SerieANews

...il caso di rivedere il ruolo della struttura del J - Medical Anni fa Alex Sandro fu... Ora sembra aver smarrito la capacità di fare e l'uno e l'altro, adobbiamo questa trasformazione in ...Mali doveva fare Gli Stati dicono che non hanno i soldi e i privati non intravedono ...sia dal lato finanziario sia dal lato dei grandi intermediari - per noi l'Eni - che hannoa prezzi ... "Ma chi lo ha comprato": Fiorentina, il giudizio spiazza Italiano Se lo stanno chiedendo tutti: che fine faranno i cani e i cavalli di Elisabetta II ora che la regina non c'è più Come è risaputo, Sua Maestà aveva una passione per gli animali, ereditata da suo padre ...AGI - Gli Stati Uniti minacciano di imporre sanzioni agli acquirenti di petrolio russo che si affidano ai servizi occidentali e che non rispettano il limite di prezzo proposto dai Paesi del G7. Nelle ...