Lutto nel giornalismo e nella Tv italiana: è morto all'improvviso, l'ultimo messaggio (Di domenica 11 settembre 2022) È morto all'improvviso uno dei giornalisti sportivi italiani più apprezzati. l'ultimo messaggio è stato pubblicato sui social d'alba famiglia: ecco di chi si tratta. Tutto il giornalismo italiano si è stretto intorno alla famiglia del cronista sportivo che è venuto a mancare nelle ultime ore. La sua scomparsa ha lasciato increduli milioni di persone che hanno appreso la notizia proprio dal suo ultimo tweet condiviso postumo. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web. Il mondo del giornalismo italiano ha persona una delle persone più influenti e di spicco dell'ambiente. È venuto a mancare all'improvviso Roberto Renga, amato è stimato da tantissime persone che lo seguivano. Una dipartita improvvisa a 76 anni, anche se da ...

