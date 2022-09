Lulù Selassié dimentica Bortuzzo con l’ex Amici? Il nuovo flirt scatena il gossip

Leggi su youmovies

(Di domenica 11 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pare cheabbia archiviato in modo definitivo la storia d’amore con Manuel. Nella sua vita c’è un ex allievo di? Ilimpazza: ecco come stanno le cose. La sesta edizione del GF Vip è terminata ormai da tanto tempo, eppure i suoi protagonisti continuano a far parlare di loro. In