L'ultimo viaggio della Regina: il lungo addio da Balmoral a Londra (Di domenica 11 settembre 2022) Le spoglie della Regina Elisabetta hanno iniziato il loro ultimo viaggio che dalla Scozia le porterà fino a Londra Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 settembre 2022) Le spoglieElisabetta hanno iniziato il loroche dalla Scozia le porterà fino a

rtl1025 : ???? 'Alla mia cara mamma, mentre inizia l'ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio sem… - Agenzia_Ansa : Inizia l'ultimo viaggio della regina Elisabetta. Il feretro è destinato ad essere traslato da Balmoral per essere p… - vaticannews_it : #FestivaldiVenezia, presentato oggi 'In viaggio', l'ultimo lungometraggio del regista Gianfranco Rosi sui pellegrin… - Marilenapas : RT @fanpage: L'ultimo viaggio della #reginaelisabetta - felixsarcona5 : RT @tg2rai: #GranBretagna, l'ultimo viaggio della #ReginaElisabetta, prima tappa #Edimburgo. Commozione e fiori lanciati dai sudditi al pas… -