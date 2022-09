LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Molano si impone a Madrid! Ufficiale il trionfo di Remco Evenepoel! (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 20.20 Questa la classifica finale della Vuelta a Espana 2022: 1 1 – EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 850 400 16? 80:26:59 2 2 – MAS Enric Movistar Team 680 290 20? 2:02 3 3 – AYUSO Juan UAE Team Emirates 575 240 4? 4:57 4 4 – LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan Team 460 220 10? 5:56 5 5 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 380 200 7:24 6 6 – ARENSMAN Thymen Team DSM 320 190 16? 7:45 7 7 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 260 180 7:57 8 8 – O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 220 170 10:30 9 9 – URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 180 160 22? 11:04 10 10 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 140 150 12:01 20.17 È stata anche la Vuelta ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA20.20 Questa la classifica finale dellaa Espana: 1 1 – EVENEPOELQuick-Step Alpha Vinyl Team 850 400 16? 80:26:59 2 2 – MAS Enric Movistar Team 680 290 20? 2:02 3 3 – AYUSO Juan UAE Team Emirates 575 240 4? 4:57 4 4 – LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan Team 460 220 10? 5:56 5 5 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 380 200 7:24 6 6 – ARENSMAN Thymen Team DSM 320 190 16? 7:45 7 7 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 260 180 7:57 8 8 – O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 220 170 10:30 9 9 – URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 180 160 22? 11:04 10 10 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 140 150 12:01 20.17 È stata anche la...

