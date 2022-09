LIVE – Ucraina-Polonia 67-69, Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 11 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Ucraina-Polonia, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di basket 2022. A sfidarsi sono la seconda classificata del girone C e la terza del girone D. La palla a due della partita è prevista alle ore 12:00 di domenica 11 settembre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Ucraina-Polonia 67-69 33? – 75 pari. Una gara tutta passata a controbattere colpo su colpo. 30? – Si chiude qui anche il terzo quarto di gara. Il RISULTATO dice 67-69. 28? – Si torna in parità: 59 pari. 26? – Li mette dentro entrambi Bobrov: 57-52. 24? – 53-51 Ponitka ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Latestuale di, match valido per gli ottavi di finale deglidi. A sfidarsi sono la seconda classificata del girone C e la terza del girone D. La palla a due della partita è prevista alle ore 12:00 di domenica 11 settembre, con Sportface che vi fornirà unaaggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F567-69 33? – 75 pari. Una gara tutta passata a controbattere colpo su colpo. 30? – Si chiude qui anche il terzo quarto di gara. Ildice 67-69. 28? – Si torna in parità: 59 pari. 26? – Li mette dentro entrambi Bobrov: 57-52. 24? – 53-51 Ponitka ...

sole24ore : ?? Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di #Zaporizhzhia chiude: - rtl1025 : ??'La ritirata russa dimostra che l'armata non è imbattibile. Ma l'avanzata ucraina non è la vittoria. La guerra non… - RaiNews : Le truppe di Kiev continuano l'avanzata verso Sud, in corso una dura controffensiva militare contro le forze russe - Nerogiaguaro : RT @sole24ore: ?? Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di #Zaporizhzhia chiude: - sergimagugliani : RT @sole24ore: ?? Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di #Zaporizhzhia chiude: -