LIVE Superbike, GP Francia 2022 in DIRETTA: cade Bautista! In testa c'è Rinaldi seguito da Razgatlioglu e Bassani (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 giri: PASSA TOPRAK! Va in testa il turco. -9 giri: Ecco Razgatlioglu a caccia di Rinaldi: The hunter and hunted #FRAWorldSBK pic.twitter.com/FcukTLuZE9 — WorldSBK (@WorldSBK) September 11, 2022 -10 giri: Caduta anche per Xavi Vierge: Vierge goes down at Turn 3 #FRAWorldSBK pic.twitter.com/YGGAyRUxdn — WorldSBK (@WorldSBK) September 11, 2022 -11 giri: Bassani prova ad avvicinarsi a Razgatlioglu, ma il turco è sempre più vicino a sua volta a Rinaldi. -12 giri: Rinaldi ha un vantaggio di 0.361 su Razgatlioglu. -13 giri: Jonathan Rea è sceso in sesta posizione, giornata no per il britannico al momento. Anche se, comunque, chi ha più da ...

