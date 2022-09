LIVE Superbike, GP Francia 2022 in DIRETTA: Bautista vs Razgatl?oglu per il primo posto, Rea osserva (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5 Bautista non lascia spazio tra la ‘Estoril’ e l’Adelaide a Razgatl?oglu che deve inventarsi un sorpasso al leader del Mondiale nella seconda parte della pista tra la chicane Nuerburgring alla chicane conclusiva. -6 Caduta per Viergie, non ci sono conseguenze per l’iberico di Honda. Attenzione però a Razgatl?oglu che è sempre più attaccato a Bautista. -6 Nuovo attacco per Toprak! Il #1 di Yamaha infila il britannico alla staccata di curva 15 ed ora prova ad avvicinarsi a Bautista che non riesce a scappare. -7 Razgatl?oglu sale secondo, ma Rea risponde! Che duello tra la 180° e la ‘chicane Imola’. -7 Attenzione a Rea che minaccia Bautista nelle prime pieghe della pista. Il rettilineo che porta all’Adelaide resta un vero e proprio feudo per la ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5non lascia spazio tra la ‘Estoril’ e l’Adelaide a Razgatl?oglu che deve inventarsi un sorpasso al leader del Mondiale nella seconda parte della pista tra la chicane Nuerburgring alla chicane conclusiva. -6 Caduta per Viergie, non ci sono conseguenze per l’iberico di Honda. Attenzione però a Razgatl?oglu che è sempre più attaccato a. -6 Nuovo attacco per Toprak! Il #1 di Yamaha infila il britannico alla staccata di curva 15 ed ora prova ad avvicinarsi ache non riesce a scappare. -7 Razgatl?oglu sale secondo, ma Rea risponde! Che duello tra la 180° e la ‘chicane Imola’. -7 Attenzione a Rea che minaccianelle prime pieghe della pista. Il rettilineo che porta all’Adelaide resta un vero e proprio feudo per la ...

gponedotcom : Tutto in 10 giri nella gara sprint della domenica mattina: Toprak e Rea sono affamati dopo quanto accaduto al sabat… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Francia 2022 in DIRETTA: tra poco gara-1 - #Superbike #Francia #DIRETTA: #gara-1 - corsedimoto : LIVE MOTOGP Gara-1 Superbike Magny-Cours. Segui in diretta il primo round francese con tempi, classifica e aggiorna… - gponedotcom : Rea e la Kawasaki scattano davanti a tutti nella prima manche del weekend con Toprak al fianco, dalla seconda fila… -