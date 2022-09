LIVE Superbike, GP Francia 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la Superpole Race (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Si conclude il primo passaggio con Bautista davanti a Rea ed a Razgatl?oglu. -10 Bautista passa subito al comando alla staccata dell’Adelaide su Rea. Negativo start di Razgatl?oglu, quarto alle spalle di Redding. 11.00 bandiera verde! Scatta la Superpole Race del GP di Francia per quanto riguarda il Mondiale Superbike! 10.58 Scatta il giro di formazione. Occhi puntati sugli italiani dopo il bellissimo podio di ieri di Bassani. 10.57 Cresce l’attesa per il via! I protagonisti si concentrano per la partenza, i meccanici lasciano lo schieramento di partenza. 10.55 Attenzione ad Axel Bassani, a podio ieri alle spalle di Scott Redding. Questi ultimi sono gli osservati speciali ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 Si conclude il primo passaggio con Bautista davanti a Rea ed a Razgatl?oglu. -10 Bautista passa subito al comando alla staccata dell’Adelaide su Rea. Negativo start di Razgatl?oglu, quarto alle spalle di Redding. 11.00ladel GP diper quanto riguarda il Mondiale! 10.58il giro di formazione. Occhi puntati sugli italiani dopo il bellissimo podio di ieri di Bassani. 10.57 Cresce l’attesa per il via! I protagonisti si concentrano per la partenza, i meccanici lasciano lo schieramento di partenza. 10.55 Attenzione ad Axel Bassani, a podio ieri alle spalle di Scott Redding. Questi ultimi sono gli osservati speciali ...

gponedotcom : Tutto in 10 giri nella gara sprint della domenica mattina: Toprak e Rea sono affamati dopo quanto accaduto al sabat… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Francia 2022 in DIRETTA: tra poco gara-1 - #Superbike #Francia #DIRETTA: #gara-1 - corsedimoto : LIVE MOTOGP Gara-1 Superbike Magny-Cours. Segui in diretta il primo round francese con tempi, classifica e aggiorna… - gponedotcom : Rea e la Kawasaki scattano davanti a tutti nella prima manche del weekend con Toprak al fianco, dalla seconda fila… -