Live Juventus-Salernitana | 1-2 Ripresa con il volo di Bremer che riporta sotto i bianconeri

juventusfc : Siamo live! ???? Attendendo PSG-Juve ??Seguici qui ??: - BianconeraNews : I ragazzi la riaprono con #Bremer. Forza! ?? 1-2 ? - internewsit : LIVE Serie A - Juventus-Salernitana, cambia il risultato: gol Bremer, è 1-2 - - fcin1908it : Juventus-Salernitana 1-2, diretta LIVE: accorciano i bianconeri - calciomercatoit : ? 51' BREMER! Colpo di testa vincente, la Juventus la riapre! ?? #JuventusSalernitana 1-2 LIVE -

Probabili formazioni- SalernitanaJUVENTUS (4 - 4 - 2): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri SALERNITANA (3 - 5 - 2):...- SALERNITANA h. 20.45 MARCENARO SCARPA - TRINCHIERI IV: SOZZA VAR: BANTI AVAR: MELI 45' + 2' - Rigore per la Salernitana: Bremer interviene sul tiro di Piatek colpendo il pallone con la ...50' GOL DELLA JUVE: terzo tempo perfetto di Bremer di testa su cross di Kostic! 49' Occasione Salernitana: Mazzocchi mette in mezzo per Piatek che manca l'impatto col pallone di ...46' Inizia la ripresa 21:49 Cambio all'intervallo: Milik entra al posto di Kean 21:37 INTERVALLO. La Juventus è sotto di due reti contro la Salernitana.