LIVE Italia-Serbia, Europei basket 2022 in DIRETTA: azzurri, ricordatevi di Belgrado! Tutto è possibile contro Jokic (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori e le lettrici di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, ottavi di finale dell’Eurobasket 2022! Gli azzurri hanno terminato la fase a gironi (gruppo C) al quarto posto con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte, pescando così la temibile corazzata balcanica negli ottavi della rassegna continentale. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno però ancora in testa il dolcissimo ricordo di un anno fa, quando nel PreOlimpico di Belgrado Melli e compagni zittirono letteralmente il pubblico di casa espugnando l’Aleksandar Nikolic Hall (95-102 il risultato finale) e staccando così il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo (a ben 17 anni di distanza dall’ultima ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti i lettori e le lettrici di OA Sport! Benvenuti alladi, ottavi di finale dell’Euro! Glihanno terminato la fase a gironi (gruppo C) al quarto posto con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte, pescando così la temibile corazzata balcanica negli ottavi della rassegna continentale. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno però ancora in testa il dolcissimo ricordo di un anno fa, quando nel PreOlimpico di Belgrado Melli e compagni zittirono letteralmente il pubblico di casa espugnando l’Aleksandar Nikolic Hall (95-102 il risultato finale) e staccando così il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo (a ben 17 anni di distanza dall’ultima ...

SkySportF1 : Alle 16:00 LIVE le qualifiche del GP d'Italia, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streami… - RaiNews : L'Italia è in finale dei mondiali di pallavolo #MWCH2022: Slovenia battuta 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) Domani sera la… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - federicofagiani : Mondiale 2022: Italia-Slovenia 3-0. E’ sogno azzurro, in finale c’è la Polonia | - outagedetect : ? Considerevole #disservizio Internet rilevato: #Acantho in #Italia dalle 4.20, con impatto su #Faenza #Ferrara… -