LIVE Italia-Serbia 94-86 | Europei basket 2022 in Federico Militello DIRETTA | azzurri titanici | Jokic si arrende ai marziani Spissu e Melli! Programma quarti con la Francia e pagelle

Italia-Serbia 94-86, Europei basket 2022 in DIRETTA: azzurri titanici, Jokic si arrende ai marziani Spissu e Melli! Programma quarti con la Francia e pagelle

LA CRONACA DELLA PARTITA

Italia-Francia, Programma E ORARIO quarti DI FINALE

20:05 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera di trionfo dell'Italia negli ottavi di finale di Eurobasket 2022. Grazie a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!

20:00 Gli azzurri troveranno, nei quarti di finale, la Francia (già affrontata, seppur in amichevole, ad Agosto). Questa sfida andrà in scena mercoledì 14 Settembre alle ore 17:15.

CHE PRESTAZIONE DEGLI azzurri: SOTTO DI TREDICI NEL TERZO QUARTO, L'Italia HA ...

