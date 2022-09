LIVE Italia-Serbia 94-86 | Europei basket 2022 in DIRETTA | AZZURRI CORSARI | SERBIA AL TAPPETO! Ora la Francia nei quarti di finale | 22 punti di Spissu e 21 di Melli

(Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANON SVEGLIATECI ADESSO, NON SVEGLIATECI: L’SBANCA BERLINO,AL TAPPETO 94-86 E SI VOLA AIDI! 94-86 Un libero anche per. 93-86 Schiacciata di Lucic! 93-84 Anche Polonara a segno in lunetta! 92-84 1/2 per Pajola ai liberi, +8! 91-84 Biligha stoppa irregolarmente Lucic, il canestro è valido: -7! ULTIMO MINUTO A BERLINO! FORZA RAGAZZI, MANCA POCO AL TRAGUARDO! 91-82 Kalinic dall’arco interrompe il digiuno offensivo della. 91-79 Gioco da trechiuso da Fontecchio, +12! Time-out di Pesic: laè letteralmente alle ...

SkySportF1 : ?? Leclerc entra prestissimo ai box ???? Verstappen leader della gara (?? 23/53) LIVE ? - SkySportF1 : ???? Verstappen scatenato in rimonta ???? Leclerc tenta la fuga (?? 5/53) LIVE ? - SkySportF1 : ?? Ricciardo a muro (?? 49/53) ?? Safety car in pista LIVE ? - josrom60959445 : Amedeo Minghi feat. Mietta - Vattene amore - Live dall'Auditorium della ... - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #EuroBasket Una spettacolosa #Italia batte la #Serbia di #Jokic e vola ai #quartidifinale! Vinciamo 94-86! #live -

Match in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su Now- POLONIA: ALLE 21di Claudio Franceschini) RISULTATI SERIE C/ Diretta gol: Padova e Palermo in finale! (... che sarà l'unico incontro del girone dell'meridionale in programma nella prima delle due fasce ...Un’esperienza unica nel suo genere, un live che ha fatto ballare, saltare e cantare tutti i presenti, più di 30mila giovani provenienti da tutta Italia. Definirlo solo un concerto potrebbe essere ...È arrivato il momento dell'ottavo di finale tra la Serbia e l'Italia a EuroBasket 2022. Si sa che la vincente troverà ai quarti di finale, sempre qui a Berlino, la Francia.