LIVE Italia-Serbia 82-70, Europei basket 2022 in DIRETTA: AZZURRI SCATENATI! Serbia alle corde, Spissu e Polonara perfetti (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-76 2/2 per il centro balcanico in lunetta, che valgono il -8! Melli ferma irregolarmente Jokic: quarto fallo per il reggiano, giro in lunetta per il serbo. 84-74 2/2 per Melli, che sale a quota 19 punti: gli AZZURRI ritornano in doppia cifra di vantaggio, con tre minuti rimasti sul cronometro. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus falli: da questo momento si andrà sempre in lunetta. FONTECCHIO CANCELLA JARAMAZ, PAZZESCO! 82-74 Canestro di Jokic da tre sul fallo di Spissu! Il centro serbo prova a scuotere i compagni, segnando anche il libero aggiuntivo. ULTIMI CINQUE MINUTI DECISIVI A BERLINO, CON GLI AZZURRI AVANTI DI DODICI LUNGHEZZE SULLA Serbia. 82-70 PolonaraAAAA! STEP BACK E BOMBA, +12 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84-76 2/2 per il centro balcanico in lunetta, che valgono il -8! Melli ferma irregolarmente Jokic: quarto fallo per il reggiano, giro in lunetta per il serbo. 84-74 2/2 per Melli, che sale a quota 19 punti: gliritornano in doppia cifra di vantaggio, con tre minuti rimasti sul cronometro. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus falli: da questo momento si andrà sempre in lunetta. FONTECCHIO CANCELLA JARAMAZ, PAZZESCO! 82-74 Canestro di Jokic da tre sul fallo di! Il centro serbo prova a scuotere i compagni, segnando anche il libero aggiuntivo. ULTIMI CINQUE MINUTI DECISIVI A BERLINO, CON GLIAVANTI DI DODICI LUNGHEZZE SULLA. 82-70AAAA! STEP BACK E BOMBA, +12 ...

