LIVE Italia-Serbia 57-61, Europei basket 2022 in DIRETTA: che avvio di terzo quarto degli Azzurri, Serbia avanti di sole quattro lunghezze (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALLA MERCEDES-BENZ ARENA, A DUE MINUTI DALLA TERZA SIRENA, L’Italia E’ avanti SULLA Serbia! 66-63 MAMMA MIAAAAA: NOVE PUNTI DI UN MARCO SPISSU ON FIREEEEEEE Time-out immediato di Pesic, con tre minuti da giocare in questo terzo quarto. 63-63 ANCORA LUIII: SPISSUUUUUU!! IL PAREGGIOOOOOOOOO 60-63 SPISSUUUUU!! DALL’ANGOLOOOO, BOMBAAAAAAAAAAA 57-63 L’ala del Bayern Monaco fa 1/2, Serbia a +7. 57-62 A segno il libero di Lucic. Fallo tecnico fischiato alla panchina: è il secondo per Gianmarco Pozzecco, costretto quindi a lasciare anzitempo il campo (non prima di aver abbracciato tutti i suoi ragazzi). 57-61 Tonut dal pitturato, gli Azzurri mantengono il ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAALLA MERCEDES-BENZ ARENA, A DUE MINUTI DALLA TERZA SIRENA, L’E’SULLA! 66-63 MAMMA MIAAAAA: NOVE PUNTI DI UN MARCO SPISSU ON FIREEEEEEE Time-out immediato di Pesic, con tre minuti da giocare in questo. 63-63 ANCORA LUIII: SPISSUUUUUU!! IL PAREGGIOOOOOOOOO 60-63 SPISSUUUUU!! DALL’ANGOLOOOO, BOMBAAAAAAAAAAA 57-63 L’ala del Bayern Monaco fa 1/2,a +7. 57-62 A segno il libero di Lucic. Fallo tecnico fischiato alla panchina: è il secondo per Gianmarco Pozzecco, costretto quindi a lasciare anzitempo il campo (non prima di aver abbracciato tutti i suoi ragazzi). 57-61 Tonut dal pitturato, glimantengono il ...

