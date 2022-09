LIVE Italia-Serbia 45-51, Europei basket 2022 in DIRETTA: Fontecchio pazzesco, Azzurri sotto di sole sei lunghezze all’intervallo lungo (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:00 Per i nostri avversari il miglior realizzatore è Nikola Jokic, che sfiora già la doppia doppia con 19 punti e 7 rimbalzi. Sono 11, invece, i punti messi a referto da Vasilije Micic (con 4 assist). Balcanici più precisi a cronometro fermo (16/17 e 94%, con gli Azzurri che hanno tirato solo sette liberi complessivi), ma gli Azzurri si ‘difendono’ bene nelle percentuali realizzative da due (53%) e dall’arco (42%). Le due contendenti sono già tornate sul parquet per il riscaldamento in vista della ripresa, con quattro minuti chi separano dall’inzio del terzo quarto. 18:55 La Serbia ha messo in difficoltà l’Italia toccando anche il +14 come massimo vantaggio nel secondo quarto, ma i ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno reagito alla grandissima ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:00 Per i nostri avversari il miglior realizzatore è Nikola Jokic, che sfiora già la doppia doppia con 19 punti e 7 rimbalzi. Sono 11, invece, i punti messi a referto da Vasilije Micic (con 4 assist). Balcanici più precisi a cronometro fermo (16/17 e 94%, con gliche hanno tirato solo sette liberi complessivi), ma glisi ‘difendono’ bene nelle percentuali realizzative da due (53%) e dall’arco (42%). Le due contendenti sono già tornate sul parquet per il riscaldamento in vista della ripresa, con quattro minuti chi separano dall’inzio del terzo quarto. 18:55 Laha messo in difficoltà l’toccando anche il +14 come massimo vantaggio nel secondo quarto, ma i ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno reagito alla grandissima ...

