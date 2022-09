LIVE Italia-Serbia 20-28, Europei basket 2022 in DIRETTA: Jokic e compagni avanti dopo 10, gli Azzurri rimangono a contatto (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui il primo quarto: dopo 10? la Serbia conduce per 20-28, ma l’Italia c’è e mantiene il contatto con gli avversari. 20-28 2/2 per Guduric, +7 Serbia. BILIGHA CANCELLA JARAMAZ! CHE STOPPATA DEL CENTRO IN FORZA ALL’OLIMPIA MILANO! 20-26 Mannion si mette in proprio ed attacca perfettamente il ferro! Parziale di 4-0 degli Azzurri che tornano a -6, Pesic capisce il momento e chiama subito time-out! 18-26 GIGI DATOME SCIPPA IL PALLONE E SEGNA, CHE GIOCATA DEL CAPITANO! Ultimi due minuti di questo primo quarto tra Italia e Serbia! 16-26 2/2 per Jokic ai liberi, che sfiora già la doppia cifra con 9 punti. Azzurri che hanno già esaurito il ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui il primo quarto:10? laconduce per 20-28, ma l’c’è e mantiene ilcon gli avversari. 20-28 2/2 per Guduric, +7. BILIGHA CANCELLA JARAMAZ! CHE STOPPATA DEL CENTRO IN FORZA ALL’OLIMPIA MILANO! 20-26 Mannion si mette in proprio ed attacca perfettamente il ferro! Parziale di 4-0 degliche tornano a -6, Pesic capisce il momento e chiama subito time-out! 18-26 GIGI DATOME SCIPPA IL PALLONE E SEGNA, CHE GIOCATA DEL CAPITANO! Ultimi due minuti di questo primo quarto tra! 16-26 2/2 perai liberi, che sfiora già la doppia cifra con 9 punti.che hanno già esaurito il ...

