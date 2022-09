LIVE – Italia-Serbia 16-24 (8?), Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 11 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Serbia, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di basket 2022. Dopo la quarta posizione nel gruppo C, la formazione del ct Pozzecco affronterà una delle favorite per la vittoria finale. La palla a due della partita è prevista alle ore 18:00 di domenica 11 settembre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Italia-Serbia 16-24 (8?) 80 – Pajola per la tripla di Melli! Torna a segnare dall’arco l’Italia: 16-24 7? – Ancora Jokic in lunetta, mentre arrivano i primi cambi di Pozzecco. Entrano Pajola, Datome e Ricci: 13-24 7? – Kalinic con ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Latestuale di, match valido per gli ottavi di finale deglidi. Dopo la quarta posizione nel gruppo C, la formazione del ct Pozzecco affronterà una delle favorite per la vittoria finale. La palla a due della partita è prevista alle ore 18:00 di domenica 11 settembre, con Sportface che vi fornirà unaaggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F516-24 (8?) 80 – Pajola per la tripla di Melli! Torna a segnare dall’arco l’: 16-24 7? – Ancora Jokic in lunetta, mentre arrivano i primi cambi di Pozzecco. Entrano Pajola, Datome e Ricci: 13-24 7? – Kalinic con ...

SkySportF1 : ?? Leclerc entra prestissimo ai box ???? Verstappen leader della gara (?? 23/53) LIVE ? - SkySportF1 : ???? Verstappen scatenato in rimonta ???? Leclerc tenta la fuga (?? 5/53) LIVE ? - SkySportF1 : ?? Ricciardo a muro (?? 49/53) ?? Safety car in pista LIVE ? - supportersmagaz : Live da Berlino, l'Italia chiamó! Forza @Italbasket ! #EuroBasket #Eurobasket2022 #EuropeiTipo #otazzurri… - RpediaSport : Live Streaming Lazio VS Verona ?? -