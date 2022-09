LIVE Italia-Polonia 2-1 | Mondiali volley 2022 in DIRETTA | 25-18 | rimonta azzurra nel terzo set

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Primo tempo di Bieniek che si insacca tra Romanò e la rete. 3-3 Invasione a rete di Bieniek. 2-3 Ancora tanta fatica per gli azzurri, il muro polacco tocca tutto, poi diagonale di Lavia. 1-3 Pallonetto di Semeniuk, azzurri scoperti in difesa. 1-2 Scambio lungo, gli azzurri faticano, poi Giannelli palleggia in bagher per Michieletto, che va a segno in diagonale. 0-2 Difesa la pipe di Lavia e contrattacco di Kaczmarek. 0-1 Larga la battuta di Giannelli. Si ricomincia con Giannelli in battuta. Panchina per Kurek. 22.37 Da capire se ora Grbic inserirà di nuovo Kurek o se insisterà con Kaczmarek. 22.36 7 muri per gli azzurri, 3 per la. 4-2 il computo degli ace. L’sta sbagliando molto più degli avversari: 23 errori contro 16. 22.35 Dobbiamo continuare ad erodere ...