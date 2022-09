LIVE Italia-Polonia 1-1, Mondiali volley 2022 in DIRETTA: 2-4, nuovo avvio in salita nel terzo set (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Pessima battuta di Russo, esce di 4 metri. 3-4 Anche Russo non va a segno in primo tempo, poi diagonale di Romanò. 2-4 Romanò si prende un brutto muro da Sliwka. 2-3 Ace del palleggiatore Janusz. 2-2 Esce il servizio di Lavia. 2-1 Scambio lungo e parallela di Romanò. E’ rientrato Kurek per la Polonia. 1-1 Pallonetto spinto di Sliwka, Michieletto poteva fare di più in difesa. 1-0 Diagonale di Romanò. Russo resta in campo, panchina per Galassi. 22.08 Si riparte con la Polonia in battuta. 22.07 La Polonia ha una rosa sconfinata. E’ uscito Kurek, è entrato un Kaczmarek devastante, anche se nel finale di secondo set gli abbiamo preso le misure. 22.05 Sin qui 4 muri per l’Italia, 2 per la Polonia. Azzurri avanti nel computo degli ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Pessima battuta di Russo, esce di 4 metri. 3-4 Anche Russo non va a segno in primo tempo, poi diagonale di Romanò. 2-4 Romanò si prende un brutto muro da Sliwka. 2-3 Ace del palleggiatore Janusz. 2-2 Esce il servizio di Lavia. 2-1 Scambio lungo e parallela di Romanò. E’ rientrato Kurek per la. 1-1 Pallonetto spinto di Sliwka, Michieletto poteva fare di più in difesa. 1-0 Diagonale di Romanò. Russo resta in campo, panchina per Galassi. 22.08 Si riparte con lain battuta. 22.07 Laha una rosa sconfinata. E’ uscito Kurek, è entrato un Kaczmarek devastante, anche se nel finale di secondo set gli abbiamo preso le misure. 22.05 Sin qui 4 muri per l’, 2 per la. Azzurri avanti nel computo degli ...

SkySportF1 : ?? Leclerc entra prestissimo ai box ???? Verstappen leader della gara (?? 23/53) LIVE ? - SkySportF1 : ???? Verstappen scatenato in rimonta ???? Leclerc tenta la fuga (?? 5/53) LIVE ? - SkySportF1 : ?? Ricciardo a muro (?? 49/53) ?? Safety car in pista LIVE ? - Volleyball_it : Mondiale 2022: Si gioca per l'oro. La finale iridata live: Polonia-Italia 1-1 by Luca Muzzioli -… - zazoomblog : LIVE Italia-Polonia 0-1 Mondiali volley 2022 in DIRETTA: 0-3 gli azzurri sono sotto shock - #Italia-Polonia… -