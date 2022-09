LIVE – Italia-Polonia 1-1 (22-25, 25-21, 0-0): finale oro Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA (Di domenica 11 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Polonia, finale per l’oro dei Mondiali maschili 2022 di volley. Gli uomini di Fefé De Giorgi, campioni d’Europa in carica, non vogliono smettere di sognare ma devono ora vedersela con i padroni di casa, che vanno a caccia del terzo titolo iridato consecutivo. Chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 11 settembre a Katowice, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV GIRONI E TABELLONE COMPLETO DEI Mondiali TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Latestuale diper l’oro deidi. Gli uomini di Fefé De Giorgi, campioni d’Europa in carica, non vogliono smettere di sognare ma devono ora vedersela con i padroni di casa, che vanno a caccia del terzo titolo iridato consecutivo. Chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 11 settembre a Katowice, in. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV GIRONI E TABELLONE COMPLETO DEITUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO ...

