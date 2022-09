LIVE Italia-Polonia 0-1 | Mondiali volley 2022 in DIRETTA | 0-3 | gli azzurri sono sotto shock

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-3 In rete la battuta di Kochanowski. Time-out De Giorgi, che non sa più come scuotere i suoi ragazzi. 0-3 Gliricevono male e Bieniek ci punisce. La finale sta scappando via, purtroppo. 0-2 Esce l’attacco di Michieletto. Prosegue il down degli. 0-1 Si riparte con un diagonale di Kurek. Ora laviaggia sulle ali dell’entusiasmo, non ci voleva. 21.31 L’sta faticando tanto in attacco. Certo il black-out da 21-17 è inquietante e potrebbe aver dato una svolta al match. 21.30 Purtroppo, come per tutto il Mondiale, sta mancando Michieletto in attacco: solo un punto per lui. Lavia (5 punti) non può fare tutto da solo, mentre Romanò è calato dopo un buon avvio (3 punti). Nullo l’apporto dei centrali, tanto che nel finale ...