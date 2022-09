LIVE Italia-Polonia 0-0, Mondiali volley 2022 in DIRETTA: inizia la finale a Katowice! (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 inizia la finale dei Mondiali di volley 2022! Si comincia con Semeniuk in battuta. 20.58 La Polonia risponde con Janusz-Kurek, Sliwka-Semeniuk, Kochanowski-Bieniek, libero Zatorski. Il ct è il serbo Nikola Grbic. 20.58 Il sestetto titolare dell’Italia: Giannelli-Romanò, Lavia-Michieletto, Anzani-Galassi, libero Balaso. 20.57 Siamo soli contro tutti! Ma non ci stiamo a fare le vittime sacrificali, vogliamo giocarcela fino all’ultimo pallone! Coraggio, cuore e sfrontatezza: crediamoci! 20.54 E ora l’inno polacco. 20.53 INNO DI MAMELI! Amici, siamo tutti Fratelli d’Italia! 20.53 E’ il momento degli inni nazionali. 20.52 La stella della Polonia è il veterano ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00ladeidi! Si comincia con Semeniuk in battuta. 20.58 Larisponde con Janusz-Kurek, Sliwka-Semeniuk, Kochanowski-Bieniek, libero Zatorski. Il ct è il serbo Nikola Grbic. 20.58 Il sestetto titolare dell’: Giannelli-Romanò, Lavia-Michieletto, Anzani-Galassi, libero Balaso. 20.57 Siamo soli contro tutti! Ma non ci stiamo a fare le vittime sacrificali, vogliamo giocarcela fino all’ultimo pallone! Coraggio, cuore e sfrontatezza: crediamoci! 20.54 E ora l’inno polacco. 20.53 INNO DI MAMELI! Amici, siamo tutti Fratelli d’! 20.53 E’ il momento degli inni nazionali. 20.52 La stella dellaè il veterano ...

