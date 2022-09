Live F1, GP Monza in diretta: Fischi per il finale in safety-car, la delusione di Leclerc per l'occasione mancata. Vittoria di Verstappen (Di domenica 11 settembre 2022) Piovono Fischi a Monza per la decisione della direzione gara di concludere il Gran Premio d'Italia sotto il regime di safety car, entrata in pista a sei giri dal termine per il ritiro di Daniel... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 settembre 2022) Piovonoper la decisione della direzione gara di concludere il Gran Premio d'Italia sotto il regime dicar, entrata in pista a sei giri dal termine per il ritiro di Daniel...

SkySportF1 : ???? Verstappen scatenato in rimonta ???? Leclerc tenta la fuga (?? 5/53) LIVE ? - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Monza 2022 LIVE: Verstappen al comando Leclerc non si avvicina… Sainz attacca Russell - #DIRETTA… - zazoomblog : Live F1 GP Monza in diretta: Ricciardo si ritira safety-car in pista la gara si riapre a 5 giri dal termine -… - MicCelozzi : La FIA sta uccidendo l’automobilismo: facciamoci sentire sul sto della FIA F1 Monza LIVE, vittoria di Verstappen,… -