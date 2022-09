LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: si avvicina la partenza, Leclerc cerca la domenica perfetta (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 A fianco di Fernando Alonso (settimo) prenderà il via la grande sorpresa di ieri, ovvero Nyck De Vries. Il pilota olandese, infatti, ha disputato la FP1 con l’Aston Martin, mentre ieri è stato chiamato in fretta e furia dopo l’indisponibilità di Albon, per correre con la Williams. Al momento risultato davvero sorprendente! 14.51 Ultimi momenti di concentrazione per i piloti prima di salire in macchina. Leclerc appare davvero carico mentre conclude la suo routine pre-gara. 14.50 Per quanto visto nel weekend di Monza, infatti, la Red Bull sembra davvero pronta a dominare la scena in gara. La RB18 ha carico aerodinamico ma ottima velocità di punta. Con un set-up simile anche il consumo gomme potrebbe giovarsene. Insomma, tutto sembra portare verso l’ennesimo successo di “Super Max”. Ma sarà ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 A fianco di Fernando Alonso (settimo) prenderà il via la grande sorpresa di ieri, ovvero Nyck De Vries. Il pilota olandese, infatti, ha disputato la FP1 con l’Aston Martin, mentre ieri è stato chiamato in fretta e furia dopo l’indisponibilità di Albon, per correre con la Williams. Al momento risultato davvero sorprendente! 14.51 Ultimi momenti di concentrazione per i piloti prima di salire in macchina.appare davvero carico mentre conclude la suo routine pre-gara. 14.50 Per quanto visto nel weekend di Monza, infatti, la Red Bull sembra davvero pronta a dominare la scena in gara. La RB18 ha carico aerodinamico ma ottima velocità di punta. Con un set-up simile anche il consumo gomme potrebbe giovarsene. Insomma, tutto sembra portare verso l’ennesimo successo di “Super Max”. Ma sarà ...

