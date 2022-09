LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: la Ferrari non ci sta! Binotto: “Alla FIA hanno dormito” (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI LA CRONACA DELLA GARA PERCHÉ LA GARA É FINITA CON LA SAFETY CAR L’ANALISI DELLA STRATEGIA Ferrari VIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA GARA LA SUPERIORITA’ DI MAX VERSTAPPEN MATTIA Binotto: “DORMITA DELLA FIA” CHARLES LECLERC: “FINALE FRUSTRANTE” CARLOS SAINZ: “BELLA GARA” 16.34 Si chiude qui, dunque, il GP d’Italia. Max Verstappen in trionfo davanti a Leclerc e Russell. Ora il podio con l’invasione del pubblico. Peggiore in campo? La FIA con una gestione finale davvero indecorosa. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! Ci vediamo tra 3 settimane a Singapore! 16.32 Ancora un podio importante per Russell, mentre Hamilton oggi non ha mai avuto il passo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI LA CRONACA DELLA GARA PERCHÉ LA GARA É FINITA CON LA SAFETY CAR L’ANALISI DELLA STRATEGIAVIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA GARA LA SUPERIORITA’ DI MAX VERSTAPPEN MATTIA: “DORMITA DELLA FIA” CHARLES LECLERC: “FINALE FRUSTRANTE” CARLOS SAINZ: “BELLA GARA” 16.34 Si chiude qui, dunque, il GP d’. Max Verstappen in trionfo davanti a Leclerc e Russell. Ora il podio con l’invasione del pubblico. Peggiore in campo? La FIA con una gestione finale davvero indecorosa. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! Ci vediamo tra 3 settimane a Singapore! 16.32 Ancora un podio importante per Russell, mentre Hamilton oggi non ha mai avuto il passo ...

