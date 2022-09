LIVE – Brasile-Slovenia 2-0 (25-18, 25-18, 0-0): finale bronzo Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA (Di domenica 11 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Brasile-Slovenia, finale per il bronzo dei Mondiali maschili 2022 di volley. La formazione verdeoro, reduce dalla sconfitta al tie-break dalla Polonia, si gioca il terzo gradino del podio contro la compagine slovena, travolta in semifinale dall’Italia di De Giorgi. Chi si aggiudicherà vittoria e medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 11 settembre a Katowice, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV GIRONI E TABELLONE COMPLETO DEI Mondiali TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Latestuale diper ildeidi. La formazione verdeoro, reduce dalla sconfitta al tie-break dalla Polonia, si gioca il terzo gradino del podio contro la compagine slovena, travolta in semidall’Italia di De Giorgi. Chi si aggiudicherà vittoria e medaglia di? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 11 settembre a Katowice, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV GIRONI E TABELLONE COMPLETO DEITUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E ...

