LIVE – Alcaraz-Ruud, finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 11 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Alcaraz-Ruud, finale di singolare maschile degli US Open 2022. Per il diciannovenne spagnolo è la prima volta nell'ultimo atto di un torneo dello Slam. Il norvegese, invece, ha già provato delle sensazioni simili al Roland Garros di quest'anno, dove in finale si è arreso in tre set contro Rafael Nadal. I due si sfidano non soltanto per il titolo più prestigioso della loro carriera ma anche per il numero uno al mondo L'ultima volta che ci fu uno scossone del ranking maschile dopo gli US Open era il 2003. In quel caso lo statunitense Andre Agassi fu scalzato al vertice da Juan Carlos Ferrero, che quest'oggi siede proprio nell'angolo di Alcaraz in vesti di coach.

