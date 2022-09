L’Italvolley maschile è campione del mondo dopo 24 anni: Polonia battuta 3-1 (Di domenica 11 settembre 2022) L’Italvolley maschile è campione del mondo dopo 24 anni. Gli azzurri hanno sconfitto la Polonia per 3-1 dopo un match iniziato in salita, a causa di un primo set lasciando nelle mani dei padroni di casa dopo aver costruito il vantaggio fino al 21-17. Poi è stato sostanzialmente dominio sotto la spinta di Simone Gianelli, Yuri Romanò e Daniele Lavia. Un trio delle meraviglie giostrato alla perfezione di Fefè De Giorgi, vero artefice della rinascita italiana dopo la delusione delle Olimpiadi. Il commissario tecnico salentino, che di Mondiali ne aveva vinti 3 in campo con la “generazione dei fenomeni” negli anni Novanta, ha ricostruito tutto in un anno, portando la Nazionale maschile a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022)del24. Gli azzurri hanno sconfitto laper 3-1un match iniziato in salita, a causa di un primo set lasciando nelle mani dei padroni di casaaver costruito il vantaggio fino al 21-17. Poi è stato sostanzialmente dominio sotto la spinta di Simone Gianelli, Yuri Romanò e Daniele Lavia. Un trio delle meraviglie giostrato alla perfezione di Fefè De Giorgi, vero artefice della rinascita italianala delusione delle Olimpiadi. Il commissario tecnico salentino, che di Mondiali ne aveva vinti 3 in campo con la “generazione dei fenomeni” negliNovanta, ha ricostruito tutto in un anno, portando la Nazionalea ...

