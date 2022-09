L'Italia di De Giorgi è straordinaria: siamo campioni del mondo (Di domenica 11 settembre 2022) Un meraviglioso sospetto ce l'avevamo avuto già l'anno scorso. La giovane Italia di Fefè de Giorgi, dopo la delusione olimpica di Tokyo 2020, iniziava il nuovo titolo vincendo il titolo di campione d'Europa, battendo... Leggi su today (Di domenica 11 settembre 2022) Un meraviglioso sospetto ce l'avevamo avuto già l'anno scorso. La giovanedi Fefè de, dopo la delusione olimpica di Tokyo 2020, iniziava il nuovo titolo vincendo il titolo di campione d'Europa, battendo...

Gazzetta_it : SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del v… - LiaCapizzi : È successo davvero! L'Italia è in FINALE al Mondiale ?? L'ultima finale ???? risale al 1998. 24 anni fa molti azzurr… - RaiSport : ITALIA SUL TETTO DEL MONDO ?? Dopo un match molto combattuto, gli azzurri di Fefè De Giorgi battono la Polonia 3-1… - pietrafocaia : RT @RaiSport: ITALIA SUL TETTO DEL MONDO ?? Dopo un match molto combattuto, gli azzurri di Fefè De Giorgi battono la Polonia 3-1 e salgono… - Bagarotzo : RT @Gazzetta_it: SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del volley d… -