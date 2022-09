L’Italia dell’allenatore pugliese è campione del mondo Volley maschile: il presidente della federazione è di Alberobello (Di domenica 11 settembre 2022) Ventiquattro anni fa, da giocatore, vinse il mondiale. Oggi, da allenatore, Ferdinando De Giorgi, Fefè, salentino di Squinzano, ha guidato la nazionale italiana di pallavolo a vincere il campionato del mondo, ventiquattro anni dopo l’ultimo successo. Gli azzurri hanno sconfitto per 3-1 la Polonia nella finale disputatasi questa sera proprio in Polonia, a Katowice. (immagine: da trasmissione diretta tv) L'articolo L’Italia dell’allenatore pugliese è campione del mondo <small class="subtitle">Volley maschile: il presidente della federazione è di Alberobello</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 11 settembre 2022) Ventiquattro anni fa, da giocatore, vinse il mondiale. Oggi, da allenatore, Ferdinando De Giorgi, Fefè, salentino di Squinzano, ha guidato la nazionale italiana di pallavolo a vincere il campionato del, ventiquattro anni dopo l’ultimo successo. Gli azzurri hanno sconfitto per 3-1 la Polonia nella finale disputatasi questa sera proprio in Polonia, a Katowice. (immagine: da trasmissione diretta tv) L'articolodel : ilè di proviene da Noi Notizie..

TheRub14 : Incredibili le parole dell'allenatore della Polonia appena finita la partita con l'Italia: 'Non ricordo grandi salv… - zazoomblog : L’Italia dell’allenatore pugliese è campione del mondo Volley maschile - #L’Italia #dell’allenatore #pugliese - NoiNotizie : L'Italia dell'allenatore pugliese è campione del mondo di volley maschile - its_Cazzimmosa : Scusate ma l'allenatore dell'Italia si è rimesso in bocca una gomma caduta per terra ? Nonna direbbe: vabbé fa gli anticorpi - anname126 : Ma l'allenatore dell'Italia che per sbaglio sputa la caramella a terra, la recupera e se la rimette in bocca? Tipo… -