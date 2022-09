L’Italbasket batte la Serbia | ai quarti agli Europei

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 settembre 2022) BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’Italia compie un’autentica impresadi basket eper 94-86 ladi Nikola Jokic. A Berlino, gli azzurri soffrono nei primi due. Poi vengono fuori e mettono in scena un secondo tempo perfetto, guidati da un super Marco Spissu (22 punti) e dal solito Simone Fontecchio (19 punti). Da segnalare anche l’espulsione di Gianmarco Pozzecco al minuto 25: doppio tecnico per il coach azzurro che è uscito dal campo in lacrime. Aidi finalese la vedrà con la Francia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.