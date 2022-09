Linda Evangelista, la prima sfilata dopo l’operazione che l’ha sfigurata (Di domenica 11 settembre 2022) Linda Evangelista è tornata in passerella dopo 15 anni: la top model, che non sfilava dal 2007 ed era scomparsa dopo l’operazione che l’ha sfigurata, ha preso coraggio ed ha inaugurato la New York Fashion Week con Fendi, che ha festeggiato i 25 anni della borsa Baguette. Una parata di stelle, ma gli occhi erano solo per lei, che nei mesi scorsi ha raccontato il suo dramma ed è tornata a lavorare. Il ritorno in passerella di Linda Evangelista La moda degli anni ’90 e 2000 verrà ricordata sempre per le più grandi top model della storia: Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell e Christy Turlington. Non solo, tra di esse spiccava Linda Evangelista, che dopo 15 anni di ... Leggi su dilei (Di domenica 11 settembre 2022)è tornata in passerella15 anni: la top model, che non sfilava dal 2007 ed era scomparsache, ha preso coraggio ed ha inaugurato la New York Fashion Week con Fendi, che ha festeggiato i 25 anni della borsa Baguette. Una parata di stelle, ma gli occhi erano solo per lei, che nei mesi scorsi ha raccontato il suo dramma ed è tornata a lavorare. Il ritorno in passerella diLa moda degli anni ’90 e 2000 verrà ricordata sempre per le più grandi top model della storia: Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell e Christy Turlington. Non solo, tra di esse spiccava, che15 anni di ...

