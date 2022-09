L’incubo di Caserta e la bolgia ritrovata | cosa resta di Benevento-Cagliari

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– I guantoni di Radunovic e la generosità di Forte. Volendo sarebbe questo il telegramma della partita, anche se riassumere oltre cento minuti di gioco in una fraseingiusto, oltre che rischioso.è un condensato di variabili e fattori, di emozioni mancate e vissute, di occasioni sciupate da una parte e colte dall’altra. La buona notizia viene dalle gradinate. Il pubblico del Vigorito è tornato quello di un tempo, si è esibito in una festosa coreografia che sembrava anche aver dato alla Strega la spinta giusta per azzannare la partita. E dunque Acampora non ci ha pensato su due volte, ha caricato il sinistro da fuori dopo nemmeno due minuti scaldando le mani a Radunovic e costringendolo al primo grande intervento di una lunga giornata di lavoro. C’è un dato ...