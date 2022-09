Liga, tutto facile per il Real (4-1 al Maiorca), ok l'Athletic. Ko Real Sociedad e Villarreal, il Betis è 3° (Di domenica 11 settembre 2022) E' il Real Madrid di Carlo Ancelotti ad aprire la domenica di Liga: le Merengues battono 4-1 il Maiorca, ma faticano e vanno sotto per via... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) E' ilMadrid di Carlo Ancelotti ad aprire la domenica di: le Merengues battono 4-1 il, ma faticano e vanno sotto per via...

Daniele20052013 : Gattuso fuori non ingrana, Valencia ko anche col Rayo: "Ho sbagliato tutto" - zazoomblog : Liga: poker Barcellona a Cadice dopo la paura malore per un tifoso. Tutto facile per l'Atletico ko il valencia… - tursaiwin : La prossima c’è il Napoli. TUTTO SPIEGATO, liga di merda. #SampdoriaMilan - eldavide77_2 : RT @sportface2016: #CadizBarca, dramma e angoscia: malore per un tifoso, partita interrotta. Silenzio e apprensione in tutto lo stadio #Lig… - mvcalcio : RT @sportface2016: #CadizBarca, dramma e angoscia: malore per un tifoso, partita interrotta. Silenzio e apprensione in tutto lo stadio #Lig… -

Pronostici Liga, quote equilibrate in Almeria - Osasuna Oltre a Serie A e Premier League anche la Liga aggiunge il suo posticipo (quinta giornata), utile per completare il "tris" di partite dei ... decisamente un bottino di tutto rispetto. Anche l'Almeria ... Muriqi spaventa Ancelotti: il Real rimonta e travolge il Mallorca MADRID (SPAGNA) - Grazie a tre splendidi gol segnati da Valverde, Vinicus e Rodrygo, e alla prima rete nella Liga di Antonio Rudiger , il Real Madrid batte in rimonta il Maiorca ed ottiene la quinta vittoria (su cinque gare disputate) in campionato. Gli uomini di Ancelotti soffrono, vanno sotto (grazie ad un ... Corriere dello Sport Pronostici Liga, quote equilibrate in Almeria-Osasuna Partita che chiude la quinta giornata del massimo campionato spagnolo. Due le opzioni da tenere d'occhio Oltre a Serie A e Premier League anche la Liga aggiunge il suo posticipo (quinta giornata), uti ... Liga, quote e pronostico di Almeria-Osasuna Partita che chiude la quinta giornata del massimo campionato spagnolo. Le quote A dir poco equilibrate Oltre a Serie A e Premier League anche la Liga aggiunge il suo posticipo (quinta giornata), util ... Oltre a Serie A e Premier League anche laaggiunge il suo posticipo (quinta giornata), utile per completare il "tris" di partite dei ... decisamente un bottino dirispetto. Anche l'Almeria ...MADRID (SPAGNA) - Grazie a tre splendidi gol segnati da Valverde, Vinicus e Rodrygo, e alla prima rete nelladi Antonio Rudiger , il Real Madrid batte in rimonta il Maiorca ed ottiene la quinta vittoria (su cinque gare disputate) in campionato. Gli uomini di Ancelotti soffrono, vanno sotto (grazie ad un ... Liga, l'Athletic Bilbao di Valverde travolge l'Elche 4-1 Partita che chiude la quinta giornata del massimo campionato spagnolo. Due le opzioni da tenere d'occhio Oltre a Serie A e Premier League anche la Liga aggiunge il suo posticipo (quinta giornata), uti ...Partita che chiude la quinta giornata del massimo campionato spagnolo. Le quote A dir poco equilibrate Oltre a Serie A e Premier League anche la Liga aggiunge il suo posticipo (quinta giornata), util ...