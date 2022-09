Liga: il Real rimonta Muriqi e batte 4-1 il Maiorca. LIVE Elche-Athletic 0-2, chiude stasera Real Betis-Villarreal (Di domenica 11 settembre 2022) E' il Real Madrid di Carlo Ancelotti ad aprire la domenica di Liga: le Merengues battono 4-1 il Maiorca, ma faticano e vanno sotto per via... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) E' ilMadrid di Carlo Ancelotti ad aprire la domenica di: le Merengues battono 4-1 il, ma faticano e vanno sotto per via...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Poker del Real Madrid, Ancelotti torna in testa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Poker del Real Madrid, Ancelotti torna in testa - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Poker del Real Madrid, Ancelotti torna in testa - napolimagazine : LIGA - Poker del Real Madrid, Ancelotti torna in testa - apetrazzuolo : LIGA - Poker del Real Madrid, Ancelotti torna in testa -