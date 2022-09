Liga: il Real batte 4-1 il Maiorca, ok l'Athletic. Il Getafe stende la Real Sociedad, chiude Real Betis-Villarreal (Di domenica 11 settembre 2022) E' il Real Madrid di Carlo Ancelotti ad aprire la domenica di Liga: le Merengues battono 4-1 il Maiorca, ma faticano e vanno sotto per via... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) E' ilMadrid di Carlo Ancelotti ad aprire la domenica di: le Merengues battono 4-1 il, ma faticano e vanno sotto per via...

LucaMangogna : Nella #Liga in Getafe Real Sociedad i padroni di casa vanno in vantaggio al 49’ del primo tempo e poi raddoppiano a… - SportRepubblica : Liga, il Real vince in rimonta e resta a punteggio pieno: poker al Maiorca - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Il Real non si ferma più: poker al Maiorca, Ancelotti sa solo vincere - lryhugo : RT @MarshallFCB: @ActuFoot_ Un pro real lui il tue la liga - Eurosport_IT : Il Real rimonta, vince e resta a punteggio pieno ????? #LaLiga | #RealMadrid | #Maiorca | #Calcio -