Letta è già un ex segretario. Nel Pd sfida per la successione (Di domenica 11 settembre 2022) La metafora della campagna elettorale di Enrico Letta è l'ecobus con cui gira l'Italia nella speranza di recuperare un po' di consensi. In realtà, non percorrerà tutto il Paese dalle Alpi alla Sicilia. Si limiterà alle regioni del centro e del nord, «vista l'oggettiva difficoltà al sud di trovare le colonnine per la ricarica», spiegano fonti vicine al leader dem. Nelle regioni al di sotto del Tevere sarà costretto a muoversi con un altro mezzo. Insomma, il tour ecologico è partito già "scarico". Con il terrore del segretario di ritrovarsi sotto al 20% il 25 settembre. Ed essere costretto a fare la stessa fine di Bersani nel 2013 o Renzi nel 2018. Se il centrodestra riuscirà davvero ad ottenere il 70% dei seggi in Parlamento, il destino di Letta appare segnato. I suoi compagni di partito sono già pronti a dargli il benservito e ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) La metafora della campagna elettorale di Enricoè l'ecobus con cui gira l'Italia nella speranza di recuperare un po' di consensi. In realtà, non percorrerà tutto il Paese dalle Alpi alla Sicilia. Si limiterà alle regioni del centro e del nord, «vista l'oggettiva difficoltà al sud di trovare le colonnine per la ricarica», spiegano fonti vicine al leader dem. Nelle regioni al di sotto del Tevere sarà costretto a muoversi con un altro mezzo. Insomma, il tour ecologico è partito già "scarico". Con il terrore deldi ritrovarsi sotto al 20% il 25 settembre. Ed essere costretto a fare la stessa fine di Bersani nel 2013 o Renzi nel 2018. Se il centrodestra riuscirà davvero ad ottenere il 70% dei seggi in Parlamento, il destino diappare segnato. I suoi compagni di partito sono già pronti a dargli il benservito e ...

