Letta e Carfagna a Taranto, domenica con molti impegni in Puglia per la campagna elettorale Elezioni politiche: al voto il 25 settembre (Di domenica 11 settembre 2022) Enrico Letta al teatro Fusco con Michele Emiliano e Vincenzo De Luca, stamattina. Sempre in mattinata a Taranto, nella sede della Camera di commercio il convegno con Mara Carfagna. Alcuni degli appuntamenti di rilievo in una domenica di campagna elettorale, la penultima, molto impegnativa anche in Puglia. La leghista Anna Maria Tateo interviene sul daspo urbano nei confronti di sette minorenni per le intimidazioni nei confronti di un ristoratore di Bitonto (che ha definitivamente chiuso): bene il provvedimento ma servono anche politiche educative per sottrarre i ragazzi da pericoli di violenza. Di seguito il comunicato: Lucrezia Vinci, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Altamura-Taranto per Forza Italia, nella giornata di ... Leggi su noinotizie (Di domenica 11 settembre 2022) Enricoal teatro Fusco con Michele Emiliano e Vincenzo De Luca, stamattina. Sempre in mattinata a, nella sede della Camera di commercio il convegno con Mara. Alcuni degli appuntamenti di rilievo in unadi, la penultima, molto impegnativa anche in. La leghista Anna Maria Tateo interviene sul daspo urbano nei confronti di sette minorenni per le intimidazioni nei confronti di un ristoratore di Bitonto (che ha definitivamente chiuso): bene il provvedimento ma servono ancheeducative per sottrarre i ragazzi da pericoli di violenza. Di seguito il comunicato: Lucrezia Vinci, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Altamura-per Forza Italia, nella giornata di ...

ettore_licheri : Letta in difficoltà usa perfino la fake news di Trump nel disperato tentativo di nascondere quale sia l'unica forza… - ApotadiMileto : RT @Forever_Purple: Letta ha deciso di abbracciare #Calenda, #Renzi, #Carfagna, #Gelmini, #Tabacci, #DiMaio, pur di non abbracciare il MoVi… - ricciottil : RT @Forever_Purple: Letta ha deciso di abbracciare #Calenda, #Renzi, #Carfagna, #Gelmini, #Tabacci, #DiMaio, pur di non abbracciare il MoVi… - Mintauros1 : RT @Forever_Purple: Letta ha deciso di abbracciare #Calenda, #Renzi, #Carfagna, #Gelmini, #Tabacci, #DiMaio, pur di non abbracciare il MoVi… - 20live : RT @Forever_Purple: Letta ha deciso di abbracciare #Calenda, #Renzi, #Carfagna, #Gelmini, #Tabacci, #DiMaio, pur di non abbracciare il MoVi… -