L' esercito di Kiev | Siamo a 30 miglia dal confine russo

(Di domenica 11 settembre 2022) Le forze ucraine sono avanzate a nord di Kharkiv fino a 30(una cinquantina di chilometri) dalcon la Russia e stanno premendo anche a sud e a est nella stessa regione. Lo ha reso noto il comandante in capo ucraino, generale Valeriy...

Particolarmente efficace si sta rivelando l'uso dei lanciarazzi Himars che sta permettendo all'didi annientare basi nemiche e mettere in fuga i russi.L'ucraino ha liberato anche Grakove. Ma da Mosca comunicano che non si tratta di una ... la Russia ha inviato 1.300 soldati ceceni nella regione di Kherson, riferisce lo Stato Maggiore di"Passo dopo passo, i nostri combattenti stanno liberando il territorio della nostra nazione”. Lo annuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, facendo il punto sulla controffensiva di Kiev contro ...(Adnkronos) - Mentre prosegue la controffensiva ucraina, funzionari di Kiev fanno sapere che la centrale nucleare di Zaporizhzhya è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica ed è in fase di ...