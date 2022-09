LEGALE BLASI SU TOTTI: “ILARY HA VISTO COSE CHE POTREBBERO ROVINARE 50 FAMIGLIE” (Di domenica 11 settembre 2022) Guerra aperta tra Francesco TOTTI e ILARY BLASI. Dopo l’intervista del Pupone, arriva la replica di ILARY e del suo LEGALE, l’avvocato Alessandro Simeone. Il tutto in attesa di un’intervista della conduttrice a Verissimo? No, per ora. “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. Non tarda ad arrivare la risposta di ILARY BLASI all’intervista rilasciata dall’ex marito. “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni“. Interviene anche Alessandro Simeone, LEGALE che l’assiste la BLASI nella separazione. “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo. ILARY ha VISTO COSE in questi ultimi anni che POTREBBERO ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 11 settembre 2022) Guerra aperta tra Francesco. Dopo l’intervista del Pupone, arriva la replica die del suo, l’avvocato Alessandro Simeone. Il tutto in attesa di un’intervista della conduttrice a Verissimo? No, per ora. “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. Non tarda ad arrivare la risposta diall’intervista rilasciata dall’ex marito. “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni“. Interviene anche Alessandro Simeone,che l’assiste lanella separazione. “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo.hain questi ultimi anni che...

