Lega, il caso dell’assessore sardo che lascia poltrona e partito: “Atteggiamento colonialista. La situazione è insostenibile da tempo” (Di domenica 11 settembre 2022) Si definisce “libero” da una “situazione insostenibile” che lo ha costretto “per un lungo periodo” a “sopportare scelte calate dall’alto dal partito”. Un partito, la Lega, che “ha agito con spirito colonialista” e “Atteggiamento da caserma”. Se ne va in polemica, Giorgio Todde, ormai ex assessore ai Trasporti della Regione Sardegna. Si è dimesso dalle sue responsabilità nella giunta Solinas e ha lasciato anche il Carroccio. Molti – a iniziare dal coordinatore regionale leghista, Dario Giagoni – sostengono che sia stata una questione di “poltrona”, ovvero di mancata candidatura alle Politiche. Lui nega. A dimostrare la sua tesi ci sarebbe proprio il passo indietro dall’assessorato: “La mia dignità e quella dei sardi non è in vendita – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Si definisce “libero” da una “” che lo ha costretto “per un lungo periodo” a “sopportare scelte calate dall’alto dal”. Un, la, che “ha agito con spirito” e “da caserma”. Se ne va in polemica, Giorgio Todde, ormai ex assessore ai Trasporti della Regione Sardegna. Si è dimesso dalle sue responsabilità nella giunta Solinas e hato anche il Carroccio. Molti – a iniziare dal coordinatore regionale leghista, Dario Giagoni – sostengono che sia stata una questione di “”, ovvero di mancata candidatura alle Politiche. Lui nega. A dimostrare la sua tesi ci sarebbe proprio il passo indietro dall’assessorato: “La mia dignità e quella dei sardi non è in vendita – ...

