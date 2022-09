Lecce-Monza, Serie A: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 11 settembre 2022) Lecce-Monza in campo oggi alle 15:00 al stadio Via del Mare, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Due punti all’appello per gli uomini di Marco Baroni che cercano la prima vittoria in casa contro il Monza, anche loro a secco di vittorie e di lunghezze. Sarà una sfida delicata ed importante per i salentini ed i ragazzi di Giovanni Stroppa, tecnico che appare sempre più in bilico sulla panchina dei brianzoli. Ecco le ultime news relative al match, con le probabili formazioni e la diretta TV. Il momento del Lecce (Credit foto – pagina Facebook SSC Napoli)Avvio piuttosto difficoltoso per i giallorossi, che hanno totalizzato appena due punti nelle prime cinque partite: ko con Inter, Sassuolo e Torino, pareggi contro Napoli ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022)in campo oggi alle 15:00 al stadio Via del Mare, match valido per la sesta giornata del campionato diA. Due punti all’appello per gli uomini di Marco Baroni che cercano la prima vittoria in casa contro il, anche loro a secco di vittorie e di lunghezze. Sarà una sfida delicata ed importante per i salentini ed i ragazzi di Giovanni Stroppa, tecnico che appare sempre più in bilico sulla panchina dei brianzoli. Ecco le ultime news relative al match, con lee laTV. Il momento del(Credit foto – pagina Facebook SSC Napoli)Avvio piuttosto difficoltoso per i giallorossi, che hanno totalizzato appena due punti nelle prime cinque partite: ko con Inter, Sassuolo e Torino, pareggi contro Napoli ed ...

