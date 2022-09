Lecce-Monza | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di domenica 11 settembre 2022) Continua tra poche ore la sesta giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 15:00, allo stadio Via del Mare il pubblico potrà assistere a. La partita vede in campo le due ultime neopromosse della scorsa stagione di Serie B. I padroni di casa hanno collezionato sin ora solo due pareggi, di cui uno prestigioso al Maradona contro il Napoli. Per ilinvece ancora zero punti dopo cinque giornate di campionato. Baroni può finalmente rischierare Pezzella in difesa, dopo il turno fermo ai box della scorsa giornata. Non è ancora pronto a debuttare in Serie A Samuel Umtiti, non al meglio della condizione fisica. Colombo invece sta impressionando, per questo parte ancora una volta titolare. Ilsta cercando una quadra per la sua squadra. Questa volta insieme a Marlon in difesa giocano Izzo e ...