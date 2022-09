Leao che ingenuità. Quanto pesa Giroud, titolare per ''forza'' (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo il successo di Marassi il Milan prosegue il suo volo grazie ai gol di Messias e Giroud. Il punto dopo il 2 - 1 alla Sampdoria a cura di Marco ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo il successo di Marassi il Milan prosegue il suo volo grazie ai gol di Messias e. Il punto dopo il 2 - 1 alla Sampdoria a cura di Marco ...

AntoVitiello : ??#Milan, prova da grande squadra al Ferraris. In 10 uomini per un doppio giallo eccessivo a #Leao, i rossoneri ries… - PietroMazzara : Chiariamo: il primo giallo di #Leao è senza senso. È quello l’errore di #Fabbri (masterclass) che poi porta al rosso. - Eurosport_IT : MILAN, CHE CUORE: IN 10 BATTE LA SAMP ???? L'espulsione di Leao aveva messo in difficoltà i rossoneri, bravi a resi… - LiLl0o : @GioFrezzetti E poi il Milan si ritrova con un rosso ridicolo Leao, un gol annullato dove il Var tira le linee in m… - Maralb09766733 : RT @realvarriale: Vince soffrendo @acmilan che in inferiorità numerica per la giusta espulsione di #Leao (salterà il big match con il Napol… -