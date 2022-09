Le Luci d’artista sono salve ma senza grosse novità

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 11 settembre 2022) di Erika Noschese Lesi faranno. È questa, per ora, l’unica certezza dell’amministrazione comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, che sembra aver scongiurato il rischio di dover rinunciare all’evento natalizio. Dunque, nonostante i cambi di programma, le difficoltà, forse anche l’incapacità di mettere in piede un’edizione totalmente nuova che avrebbe portato con sé una ventata d’aria nuova, la manifestazione è salva, ma per rifarsi il look, come più volte aveva annunciato anche il governatore Vincenzo De Luca, promettendo grandi, bisognerà attendere il prossimo anno. Archiviata, per adesso, la parentesi Art director, si prova a correre ai riparicon pochi mesi a disposizione, ma, inevitabilmente, si riparte dai problemi. Il primo, innegabile, il caro bolletta che mette a dura prova famiglie e ...